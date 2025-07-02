В сети опубликован момент взрыва возле Житомира, есть погибшие

https://racurs.ua/n207513-v-seti-opublikovan-moment-vzryva-vozle-jitomira-est-pogibshie-video.html

Ракурс

Момент вибуху біля Житомира опублікували у соцмережах 2 липня.

За інформацією Патрульної поліції у Житомирській області, через надзвичайну подію на 126 км траси М-06 Київ — Чоп біля села Березина рух в обох напрямках перекрито.

Деталі та причини вибуху встановлюють.

Відомо про двох загиблих та 15 постраждалих, повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

До з’ясування причин вибуху рекомендують зачинити вікна, мінімізувати перебування на вулиці та пити більше води.