У Києві рецидивісти пограбували військового. Фото: поліція Києва

https://racurs.ua/ua/n210062-u-kyievi-z-nojem-napaly-na-viyskovogo-zahysnyk-buv-na-reabilitaciyi.html

Ракурс

Розбійний напад на військовослужбовця трапився у Києві.

Днями на 27-річного військового в столиці напали двоє невідомих чоловіків і пограбували. Захисник перебував на реабілітації після численних поранень, отриманих на війні. Чоловік ненадовго вийшов з лікарні до скверу неподалік та в цей час до нього із погрозами підійшло двоє невідомих. Про це поліція Києва 3 листопада повідомила у Facebook.

Нападники приставили до обличчя та тіла військового ніж та викрутку й відібрали в нього мобільний телефон, 8 тис. грн та особисті речі. Після цього вони втекли.

Правоохоронці вже встановили особи зловмисників та затримали їх. Грабіжниками виявилися 33-річний та 38-річний чоловіки, які раніше вже були неодноразово судимі за аналогічні злочини. Правоохоронці вилучили у зловмисників знаряддя вчинення злочину, а також речові докази.

Затриманим вже повідомили підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій, вчинений в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у жовтні в Тернопільській області поліцейські затримали групу військовослужбовців, причетних до вчинення насильницьких та майнових злочинів. Зловмисники вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно. Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації