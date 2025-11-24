Стрілянина на подвір’ї школи сталася у Львові, є поранений. Фото:

Стрілянина на території школи сталася у Львові у понеділок, 24 листопада.

Попередньо відомо, що на території однієї з шкіл посварилися двоє батьків учнів. Згодом сварка переросла у бійку. У ході конфлікту один із чоловіків вистрелив із травматичної зброї в опонента. Потерпілого госпіталізовано. Інспектор Служби освітньої безпеки згодом відібрав збою у зловмисника. Про це повідомила поліція Львівської області.

Слідчі вже розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Водночас директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюка у Facebook поінформував, що стрілянина відбулась на подвір’ї середньої загальноосвітньої школи № 13 у Сихівському районі міста. Батьки провели зустріч у кабінеті директора школи, розбірки влаштували вже на шкільному подвір’ї.

У ході конфлікту один із чоловіків дістав пневматичний пістолет й чотири рази вистрілив в опонента. У постраждалого діагностували поранення в живіт та ногу.

Нагадаємо, у жовтні в Подільському районі Києва чоловік влаштував стрілянину біля під’їзду житлового будинку та поранив двох перехожих. Зловмиснику повідомили про підозру, йому загрожує до семи років позбавлення волі.