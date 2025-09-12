Стрельба произошла в автосервисе во Львовской области. Фото: НПУ

Ракурс

Двох чоловіків знайшли застреленими в приміщенні автосервісу на Львівщині.

Сьогодні опівдні правоохоронці отримали інформацію про постріли в автосервісі в селі Підрясне Львівського району. Поліцейські, які прибули на місце події, виявили двох загиблих з вогнепальними пораненням. Попередньо встановлено, що під час конфлікту чоловік, який орендував приміщення, спочатку застрелив орендодавця, а потім вчинив самогубство. Про це 12 вересня повідомила поліція Львівської області.

Слідство вважає, що 33-річний місцевий мешканець, який орендував приміщення автосервісу, спочатку вистрелив в 39-річного орендодавця зі Львова, а потім здійснив постріл собі у груди. Обоє померли на місці події.

На місці злочину силовики вилучили карабін «Сайга», який відправили на експертизу. Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

