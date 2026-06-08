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Українським водіям готують жорсткі штрафи за порушення ПДР і перевищення швидкості. Фото:
Уряд готує жорсткі штрафи за порушення ПДР і перевищення швидкостіhttps://racurs.ua/ua/n214298-uryad-gotuie-jorstki-shtrafy-za-porushennya-pdr-i-perevyschennya-shvydkosti.htmlРакурс
Українським водіям готують жорсткі штрафи за порушення ПДР і перевищення швидкості.
Кабінет міністрів вже готує зміни, які підвищать безпеку на дорогах. Щоб знизити аварійність та посилити дисципліну на дорогах, уряд пропонує низку змін. Про це 8 червня у Telegram повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, яка сьогодні обговорила з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком ситуацію з безпекою дорожнього руху.
Уряд пропонує запровадити:
- посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості;
- жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження;
- удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень;
- законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту.
Очільниця Кабміну додала, що фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства.
Нагадаємо, нещодавню у Солом’янському районі Києва сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, яка призвела до загибелі чотирьох осіб. Серед жертв — дитина.
Виявилося, що водій, який став винуватцем ДТП, водій 39 разів порушував ПДР, 18 з них — у 2025 році. У понеділок, 8 червня, суд взяв його під варту на 60 діб без права застави. Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення.