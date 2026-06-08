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Украинским водителям готовят жесткие штрафы за нарушение ПДД и превышение скорости. Фото:

Правительство готовит жесткие штрафы за нарушение ПДД и превышение скорости

8 июн 2026, 20:57
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Українським водіям готують жорсткі штрафи за порушення ПДР і перевищення швидкості.

Кабінет міністрів вже готує зміни, які підвищать безпеку на дорогах. Щоб знизити аварійність та посилити дисципліну на дорогах, уряд пропонує низку змін. Про це 8 червня у Telegram повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, яка сьогодні обговорила з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком ситуацію з безпекою дорожнього руху.

Уряд пропонує запровадити:

  • посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема за перевищення швидкості;
  • жорсткіші санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження;
  • удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень;
  • законодавче врегулювання використання легкого персонального електротранспорту.

Очільниця Кабміну додала, що фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства.

Нагадаємо, нещодавню у Солом’янському районі Києва сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода, яка призвела до загибелі чотирьох осіб. Серед жертв ­— дитина.

Виявилося, що водій, який став винуватцем ДТП, водій 39 разів порушував ПДР, 18 з них — у 2025 році. У понеділок, 8 червня, суд взяв його під варту на 60 діб без права застави. Зловмиснику загрожує до 10 років ув’язнення.

Источник: Ракурс


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