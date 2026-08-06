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Сергей Корецкий, фото: «Главком»

Повышение стипендий и зарплат педагогов анонсировал Корецкий

6 авг 2026, 22:52
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В Україні з 1 вересня на 20% підвищується заробітна плата педагогів. Студентські стипендії зростуть удвічі. Понад 3 млн школярів отримуватимуть безоплатне харчування.

Про це сьогодні, 6 серпня, повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Сергій Корецький за результатами доповіді Міністерства освіти і науки щодо стану підготовки до 1 вересня.

Також він зазначив, що вживаються заходи безпеки учнів та педагогів:

  • продовжується будівництво укриттів;
  • здійснюється забезпечення громад шкільними автобусами.

Попри російські атаки на друкарні і склади, учні всіх класів мають бути забезпечені підручниками в повному обсязі, — зазначив Корецький.

Усі питання, які ще потребують доопрацювання, мають бути остаточно вирішені до початку навчального року, — додав він.

Источник: Ракурс


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