Сергей Корецкий, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n215474-povyshenie-stipendiy-i-zarplat-pedagogov-anonsiroval-koreckiy.html

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В Україні з 1 вересня на 20% підвищується заробітна плата педагогів. Студентські стипендії зростуть удвічі. Понад 3 млн школярів отримуватимуть безоплатне харчування.

Про це сьогодні, 6 серпня, повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Сергій Корецький за результатами доповіді Міністерства освіти і науки щодо стану підготовки до 1 вересня.

Також він зазначив, що вживаються заходи безпеки учнів та педагогів:

продовжується будівництво укриттів;

здійснюється забезпечення громад шкільними автобусами.

Попри російські атаки на друкарні і склади, учні всіх класів мають бути забезпечені підручниками в повному обсязі, — зазначив Корецький.