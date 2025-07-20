У лікарні померла жінка, збита в Києві співробітником прокуратури

https://racurs.ua/ua/n207942-u-likarni-pomerla-jinka-zbyta-v-kyievi-spivrobitnykom-prokuratury.html

Ракурс

Жінка, яку водій у Києві збив на тротуарі в стані алкогольного сп’яніння, померла в лікарні.

Зловмиснику, який є держслужбовцем прокуратури, повідомили про підозру.

Міська прокуратура повідомила, що наполягатиме на запобіжному заході, терміном на 60 діб, у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, повідомила Київська міська прокуратура.

Генпрокурор Руслан Кравченко раніше писав, що особисто представлятиме інтереси обвинувачення в суді