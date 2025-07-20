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У лікарні померла жінка, збита в Києві співробітником прокуратури
У лікарні померла жінка, збита в Києві співробітником прокуратуриhttps://racurs.ua/ua/n207942-u-likarni-pomerla-jinka-zbyta-v-kyievi-spivrobitnykom-prokuratury.htmlРакурс
Жінка, яку водій у Києві збив на тротуарі в стані алкогольного сп’яніння, померла в лікарні.
Зловмиснику, який є держслужбовцем прокуратури, повідомили про підозру.
Міська прокуратура повідомила, що наполягатиме на запобіжному заході, терміном на 60 діб, у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, повідомила Київська міська прокуратура.
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