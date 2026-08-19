Наслідки ДТП у Києві 19 серпня, фото: Київська міська прокуратура

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У Києві сьогодні, 19 серпня, вранці у Солом’янському районі міста сталася смертельна ДТП, в результаті якої двоє людей загинули, ще четверо постраждали.

Водія, який вчинив ДТП, вже затримали. Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що:

сьогодні близько 9-ї години ранку 23-річний водій автомобіля Volkswagen Golf, рухаючись у смузі, що призначено для громадського транспорту зі сторони вулиці Єреванської у напрямку вулиці Уманської, намагався перелаштуватися у другу смугу. При цьому він допустив бокове зіткнення з маршрутним автобусом «Богдан», який їхав попереду;

після цього автомобіль в некерованому стані вилетів на зупинку громадського транспорту, де були люди. Наразі відомо про двох загиблих жінок, та чотирьох постраждалих.

Розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу — порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей.