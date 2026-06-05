Наслідки смертельної ДПТ у Києві, фото: Офіс генпрокурора

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У Києві сьогодні, 5 червня, автомобіль Mercedes-Benz на швидкості в’їхав у підземний перехід. На місці загинуло двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець. Ще трьох людей травмовано.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

На цей час відомо, що 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець Херсонщини, на швидкості не впорався з керуванням автомобілем та вʼїхав у підземний перехід, де були люди, — розповіли у прокуратурі.

Водія дістали з автомобіля рятувальники, наразі він перебуває у лікарні.

Попередньо встановлено, що його неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотирьох ДТП, дві з яких стались цього року, — розповіли у прокуратурі.

За фактом смертельної ДТП розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу.