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Ракурс
Смертельна ДТП сталася у Києві 19 серпня, фото: Нацполіція

Автомобіль в’їхав у зупинку з людьми у Києві — є загиблі (ФОТО)

19 сер 2026, 09:44
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Смертельна ДТП сталася у Солом’янському районі Києва сьогодні, 19 серпня, вранці.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

За попередньою інформацією:

  • близько 8.50 керманич Volkswagen на повній швидкості зіткнувся із маршрутним автобусом, після чого в’їхав в зупинку з людьми;
  • є загиблі та травмовані.

На місці події працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі. Кількість потерпілих, обставини та механізм дорожньо-транспортної пригоди встановлюється, — зазначили в поліції.

Смертельна ДТП сталася у Києві 19 серпня, фото: Нацполіція

Джерело: Ракурс


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