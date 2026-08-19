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Смертельна ДТП сталася у Києві 19 серпня, фото: Нацполіція
Автомобіль в’їхав у зупинку з людьми у Києві — є загиблі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215696-avtomobil-v-yihav-u-zupynku-z-ludmy-u-kyievi-ie-zagybli-foto.htmlРакурс
Смертельна ДТП сталася у Солом’янському районі Києва сьогодні, 19 серпня, вранці.
Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
За попередньою інформацією:
- близько 8.50 керманич Volkswagen на повній швидкості зіткнувся із маршрутним автобусом, після чого в’їхав в зупинку з людьми;
- є загиблі та травмовані.
На місці події працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі. Кількість потерпілих, обставини та механізм дорожньо-транспортної пригоди встановлюється, — зазначили в поліції.