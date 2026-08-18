«Фантоми» повернуться на дороги України, фото: МВС

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На дороги України повертаються «Фантоми» — спеціальні патрульні автомобілі, які не вирізняються з-поміж інших, але оснащені системами фіксації порушень швидкості.

Про це сьогодні, 18 серпня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник МВС Іван Вигівський за результатами наради щодо мінімізації аварійності на дорогах.

Вони пропрацювали лише місяць перед початком повномасштабної війни. І за цей період поліцейські притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. «Фантоми» повернуться на дороги, — зазначив він.

Крім того, цього тижня впровадять у роботу десятки нових камер автоматичної фіксації швидкості. Локації, де вони будуть встановлені, найближчим часом оприлюднить патрульна поліція.

Також МВС працює з депутатами щодо змін до законодавства, спрямованих на посилення відповідальності за систематичні порушення правил.

Вигівський зазначив, що лише за перші тижні серпня в Україні зафіксовано понад 1,3 тис. ДТП із постраждалими людьми. Однією з головних причин ДТП є перевищення швидкості.