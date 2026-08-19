Смертельна ДТП сталася у Солом’янському районі Києва сьогодні, 19 серпня, вранці.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

За попередньою інформацією:

На місці події працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі. Кількість потерпілих, обставини та механізм дорожньо-транспортної пригоди встановлюється, — зазначили в поліції.