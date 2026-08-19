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Смертельное ДТП произошло в Киеве 19 августа, фото: Нацполиция
Автомобиль въехал в остановку с людьми в Киеве — есть погибшие (ФОТО)https://racurs.ua/n215696-avtomobil-vehal-v-ostanovku-s-ludmi-v-kieve-est-pogibshie-foto.htmlРакурс
Смертельна ДТП сталася у Солом’янському районі Києва сьогодні, 19 серпня, вранці.
Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
За попередньою інформацією:
- близько 8.50 керманич Volkswagen на повній швидкості зіткнувся із маршрутним автобусом, після чого в’їхав в зупинку з людьми;
- є загиблі та травмовані.
На місці події працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі. Кількість потерпілих, обставини та механізм дорожньо-транспортної пригоди встановлюється, — зазначили в поліції.