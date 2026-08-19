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Смертельное ДТП произошло в Киеве 19 августа, фото: Нацполиция

Автомобиль въехал в остановку с людьми в Киеве — есть погибшие (ФОТО)

19 авг 2026, 09:44
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Смертельна ДТП сталася у Солом’янському районі Києва сьогодні, 19 серпня, вранці.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

За попередньою інформацією:

  • близько 8.50 керманич Volkswagen на повній швидкості зіткнувся із маршрутним автобусом, після чого в’їхав в зупинку з людьми;
  • є загиблі та травмовані.

На місці події працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі. Кількість потерпілих, обставини та механізм дорожньо-транспортної пригоди встановлюється, — зазначили в поліції.

Смертельна ДТП сталася у Києві 19 серпня, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


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