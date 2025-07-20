У Києві працівник прокуратури збив людину на пішохідній зоні та втік

У Голосіївському районі Києва працівник прокуратури збив людину на пішохідній зоні та втік з місця події.

За кермом був головний спеціаліст відділу Андрій Молочний. Наразі його затримали.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що бере справу під особистий контроль та представлятиме інтереси потерпілої в суді.

На відео, яке Кравченко опублікував у Фейсбук, видно, що після зіткнення очевидці наздоганяють чоловіка.

Він написав у своїх соцмережах:

Працівник прокуратури здійснив наїзд на пішохода на пішохідній зоні по вул. Великій Васильківській. Водій автомобіля порушуючи всі норми закону і моралі, збив жінку і втік з місця події. Але наразі його затримано.

Виявилось, що за кермом був Молочний Андрій Андрійович, головний спеціаліст відділу.

Він державний службовець, не прокурор, але працівник органів прокуратури.

Це шокує. Я ще раз наголошую:

належність до органів прокуратури не індульгенція, це відповідальність.

Беру цю справу під контроль. І, як Генеральний прокурор, представлятиму інтереси потерпілої в суді.

Така поведінка ганьба для всієї системи. Вона має бути жорстко покарана. І я обіцяю, так і буде.

Право і Закон одні для всіх.

Потерпілій надається вся необхідна медична допомога.

Особисто прошу вибачення за цей ганебний вчинок працівника прокуратури.