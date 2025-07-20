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Ракурс
Український захисник в останній момент збив російський FPV-дрон стволом автомата

Український захисник в останній момент збив російський FPV-дрон стволом автомата (ВІДЕО)

20 лип 2025, 09:02
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Український захисник в останній момент збив російський FPV-дрон з допомогою ствола автомата.

Відео атаки БПЛА та вдалого для бійця її закінчення опублікували на UkraineWarVideoReport.

На щастя ворожий безпілотник не здетонував

Джерело: Ракурс


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