Ракурсhttps://racurs.ua/
Український захисник в останній момент збив російський FPV-дрон стволом автомата
Український захисник в останній момент збив російський FPV-дрон стволом автомата (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n207927-ukrayinskyy-zahysnyk-v-ostanniy-moment-zbyv-rosiyskyy-fpv-dron-stvolom-avtomata-video.htmlРакурс
Український захисник в останній момент збив російський FPV-дрон з допомогою ствола автомата.
Відео атаки БПЛА та вдалого для бійця її закінчення опублікували на UkraineWarVideoReport.
На щастя ворожий безпілотник не здетонував