Украинский защитник в последний момент сбил российский FPV-дрон стволом автомата

https://racurs.ua/n207927-ukrainskiy-zaschitnik-v-posledniy-moment-sbil-rossiyskiy-fpv-dron-stvolom-avtomata-video.html

Ракурс

Український захисник в останній момент збив російський FPV-дрон з допомогою ствола автомата.

Відео атаки БПЛА та вдалого для бійця її закінчення опублікували на UkraineWarVideoReport.

На щастя ворожий безпілотник не здетонував