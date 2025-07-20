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Украинский защитник в последний момент сбил российский FPV-дрон стволом автомата
Украинский защитник в последний момент сбил российский FPV-дрон стволом автомата (ВИДЕО)https://racurs.ua/n207927-ukrainskiy-zaschitnik-v-posledniy-moment-sbil-rossiyskiy-fpv-dron-stvolom-avtomata-video.htmlРакурс
Український захисник в останній момент збив російський FPV-дрон з допомогою ствола автомата.
Відео атаки БПЛА та вдалого для бійця її закінчення опублікували на UkraineWarVideoReport.
На щастя ворожий безпілотник не здетонував