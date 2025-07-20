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Россияне заявили о сбитии 6 БПЛА, которые летели на Москву — обломки зажгли авто

Россияне заявили о сбитии 6 БПЛА, которые летели на Москву — обломки зажгли авто (ВИДЕО)

20 июл 2025, 08:36
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В ніч на 20 липня у Москві та передмістях було зафіксовано нову атаку безпілотників. Про вибухи та характерні звуки польоту дронів повідомили жителі Зеленограда, селища Голубе, а також Калузької області рф.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, ППО нібито збила 16 безпілотників над територією регіону.

У 15-му мікрорайоні Зеленограда, за словами очевидців, було чути гучні вибухи, безпілотники пролітали над самими дахами багатоповерхівок. У деяких будинках вибило вікна. Також мешканці селища Голубе зазначають, що під час потужних «хлопків» тремтіли стіни й вікна в оселях.

Источник: Ракурс


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