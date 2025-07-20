Усик повторил достижение легенды бокса Мухаммеда Али

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Ракурс

Олександр Усик у ніч на 20 липня нокаутував у 5 раунді британця Дюбуа.

Українець повторив досягнення легенди боксу Мухаммеда Алі — двічі став абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі. Серед живих Усик присвятив перемогу над Дюбуа своїм вболівальникам:

Це для людей, для фанатів в усьому світі, — сказав українець у рингу. боксерів у Усика зараз немає рівних.

Він розповів про свої наступні плани після перемоги над Дюбуа:

Хто наступний? Можливо, Тайсон Ф’юрі. Можливо, Джозеф Паркер. Я не готовий сказати зараз, — сказав Усик.

Даніель Дюбуа викинув більше ударів за Олександра Усика на момент зупинки бою, але точність була майже вдвічі вищою в українця.

Також Усик був попереду в усіх суддівських записках на момент зупинки бою проти Даніеля Дюбуа — 4:0 за раундами в одного судді та двічі по 3:1.

Олександр Усик розповів про роль Великої Британії у його кар'єрі. Останні сім боїв він провів саме проти британських боксерів:

Велика Британія для мене як другий дім. Тут я виграв головні трофеї — чемпіонство Європи на аматорському рівні, золоті Олімпіаді-2012 в Лондоні, [бій з]Тоні Беллью, [бої проти] Чісори, Джошуа… І ось тепер — 3-разовий чемпіон світу. Я дуже вдячний цій країні, ви найкращі. Дякую, — сказав Усик на пресконференції після перемоги над Даніелем Дюбуа.

Загалом за кар'єру на професійному рингу Усик провів 4 бої в Англії, більше лише в Україні — 8.