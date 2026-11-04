Российские войска атаковали энергетику в шести областях. Фото:

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Армія Росії знову завдала масованого удару по українській енергетиці.

По об'єктах енергетичної інфраструктури ворог бив увечері 3 листопада та в ніч проти 4 листопада. Наслідки обстрілів зафіксовані у Тернопільській, Кіровоградській, Рівненській, Волинській, Одеській та Житомирській областях. Про це очільники обласних військових адміністрацій повідомили в соцмережах.

На Волині ворог поцілив в об'єкт енергетичної інфраструктури в Ковельському районі. Як поінформував голова ОВА Роман Романюк, у значній регіону виникли перебої з електропостачанням. Однак вже вранці подачу світла відновили для всіх абонентів.

Вчорашній вечір та минулу ніч росіяни атакували об'єкти енергетики у Житомирському, Коростенському та Звягельському районах Житомирської області. Внаслідок обстрілів також пошкоджені оселя та приватний автомобіль. Наразі триває ремонт пошкодженої інфраструктури.

Російський безпілотник також влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури в Тернопільській області. А на Одещині були зафіксовані влучання в енергетичний об'єкт, будівлю торговельного центру та приватний житловий сектор.

Енергетична інфраструктура була під прицілом російських дронів і на Кіровоградщині. У цьому регіоні пошкоджено приватний будинок у Новоукраїнському районі та техніку аграрного підприємства в Олександрійському.

На Рівненщині російські війська також намагалися вдарити по енергетиці.

Нагадаємо, в «Укренерго» інформували, що 2 листопада ворог понад 20 разів цілеспрямовано обстрілював енергооб'єкти, застосувавши безпрецедентну кількість засобів ураження. Це спричинило значні пошкодження. А після вчорашніх атак ситуація стала ще гіршою.