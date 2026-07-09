Армия РФ ночью ударила по Украине двумя баллистическими ракетами и 95 беспилотниками. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор Росія знову атакувала Україну ракетами та дронами.

Починаючи з 18.00 8 липня ворог запустив дві балістичні ракети «Іскандер-М» з окупованого Криму, а також 94 ударних БпЛА типу Shahed (в тому числі реактивні), «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори типу «Пародія» із російських Брянська, Міллєрово й Орла, а також з окупованих Криму та Донецька. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Українські авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи знешкодили 72 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Дві російські ракети та 19 дронів-камікадзе влучили на 13 локаціях. Ще на чотирьох локаціях впали уламки збитих дронів.

У Білопільській громаді Сумської області російські безпілотники влучили у будівлю одного з торговельних центрів. У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що внаслідок атаки загорілися покрівля та будівельні конструкції. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та обстежили місце влучання. Попередньо відомо, що ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 8 липня російська армія увесь день атакувала Київ. Внаслідок обстрілів троє осіб загинули, а постраждали 13 осіб. Госпіталізувати довелося дев’ятьох осіб.