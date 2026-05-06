Країна-агресор Російська Федерація порушило режим тиші, який президент України Володимир Зеленський оголосив з 00.00 6 травня.

Вночі загарбницька армія завдала ударів, зокрема, по Харкову. Приліт було зафіксовано по Новобаварському району міста. Постраждала 48-річна жінка, в якої було діагностовано гостру реакцію на стрес. Згодом стало відомо, що медична допомога знадобилася ще одній людині. Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Мер Харкові Ігор Терехов поінформував у Telegram про пошкодження семи приватних будинків у Новобаварськиу районі.

Також вночі російські військові атакували обʼєкт промислової інфраструктури у Запорізькій області. Як поінформував у Telegram голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, люди не постраждали.

Вночі Повітряні сили ЗСУ повідомиляли про рух ворожих ударних БпЛА курсом на Харків, Павлоград, Кривий Ріг, Одеську область та пуски КАБів на Запорізьку, Харківську, Сумську та Донецьку області.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна оголошує про режим тиші, який діятиме починаючи з опівночі у ніч на 6 травня. Українські військові при цьому діятимуть дзеркально на будь яку агресію РФ.

А 4 травня Міністерство оборони Російської Федерації заявило про наказ російського диктатора Володимира Путіна про перемир’я з Україною 8−9 травня на честь Дня перемоги.