Керівник Офісу президента Кирило Буданов зробив заяву про перемир’я з Російською Федерацією.

Україна хоче перемир’я з Росією для збереження людських життів і відновлення безпеки. Запропоноване Києвом припинення вогню свідчить про справжнє бажання встановити мир з українського боку — без прив’язки до дат, а заради збереження людських життів і безпеки. Про це Буданов 5 травня повідомив у Telegram.

За словами посадовця, якщо припинення вогню буде взаємним, його можуть продовжити. Це дасть українцям невелику, але надію на встановлення стійкого миру.

Чи готова Москва довести, що людське життя для них має хоч якусь цінність? Ми уважно стежимо за кожним рухом ворога і готові до будь-якого розвитку подій, — написав очільник ОП.

Нагадаємо, 4 травня Міністерство оборони Російської Федерації заявило про наказ російського диктатора Володимира Путіна про перемир’я з Україною 8−9 травня на честь Дня перемоги.

Свої дії Москва з Києвом не узгоджувала. Однак росіяни пригрозили, якщо Україна своїми атаками зірве святкування параду в Москві, то по центру української столиці «буде завдано масованого ракетного удару».

Президент Володимир Зеленський, реагуючи на оголошене російським Міноборони дводенне, заявив, що Україна оголошує про режим тиші, який діятиме починаючи з опівночі у ніч на 6 травня. Українські військові при цьому діятимуть дзеркально на будь яку агресію РФ.