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Росіяни заявили про збиття 16 БПЛА, які летіли на Москву — уламки запалили авто

Росіяни заявили про збиття 16 БПЛА, які летіли на Москву — уламки запалили авто (ВІДЕО)

20 лип 2025, 08:36
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В ніч на 20 липня у Москві та передмістях було зафіксовано нову атаку безпілотників. Про вибухи та характерні звуки польоту дронів повідомили жителі Зеленограда, селища Голубе, а також Калузької області рф.

За словами мера Москви Сергія Собяніна, ППО нібито збила 16 безпілотників над територією регіону.

У 15-му мікрорайоні Зеленограда, за словами очевидців, було чути гучні вибухи, безпілотники пролітали над самими дахами багатоповерхівок. У деяких будинках вибило вікна. Також мешканці селища Голубе зазначають, що під час потужних «хлопків» тремтіли стіни й вікна в оселях.

Джерело: Ракурс


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