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В Киеве работник прокуратуры сбил человека на пешеходной зоне и скрылся
В Киеве сотрудник прокуратуры сбил человека на пешеходной зоне и скрылся (ВИДЕО)https://racurs.ua/n207928-v-kieve-sotrudnik-prokuratury-sbil-cheloveka-na-peshehodnoy-zone-i-skrylsya-video.htmlРакурс
У Голосіївському районі Києва працівник прокуратури збив людину на пішохідній зоні та втік з місця події.
За кермом був головний спеціаліст відділу Андрій Молочний. Наразі його затримали.
Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що бере справу під особистий контроль та представлятиме інтереси потерпілої в суді.
На відео, яке Кравченко опублікував у Фейсбук, видно, що після зіткнення очевидці наздоганяють чоловіка.
Він написав у своїх соцмережах:
Працівник прокуратури здійснив наїзд на пішохода на пішохідній зоні по вул. Великій Васильківській. Водій автомобіля порушуючи всі норми закону і моралі, збив жінку і втік з місця події. Але наразі його затримано.
Виявилось, що за кермом був Молочний Андрій Андрійович, головний спеціаліст відділу.
Він державний службовець, не прокурор, але працівник органів прокуратури.
Це шокує. Я ще раз наголошую:
належність до органів прокуратури не індульгенція, це відповідальність.
Беру цю справу під контроль. І, як Генеральний прокурор, представлятиму інтереси потерпілої в суді.
Така поведінка ганьба для всієї системи. Вона має бути жорстко покарана. І я обіцяю, так і буде.
Право і Закон одні для всіх.
Потерпілій надається вся необхідна медична допомога.
Особисто прошу вибачення за цей ганебний вчинок працівника прокуратури.