Сбежавшего в россию от «ЛГБТ-пропаганды» американца отправляют на войну против Украины

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Ракурс

Американець Дерек Гаффман виїхав разом з сімʼєю до росії, щоб уникнути «ЛГБТ-пропаганди». Тепер його відправляють на війну проти України.

Видання The Daily Beast пише, що Дерек є 46-річним громадянином США, який навесні 2025 року переїхав до села під Москвою разом із дружиною та трьома дітьми. Це село збудували у 2023 році з метою привабити американців, які хочуть втекти від «ліберальних гендерних норм». До нього переїхали лише дві родини, одна із них — це Гаффмани.

Гаффман вступив до армії рф з метою отримати російське громадянство за прискореною процедурою. Він також вважав, що служба дозволить йому «заслужити» повагу своїх нових співвітчизників.

Дружина Гаффмана каже, що Дерека запевняли, ніби він служитиме не в бойових умовах, однак вже незабаром його мають відправити на передову.

Хаффмани переїхали до села під Москвою, яке збудували у 2023 році саме з метою привабити американців, які хочуть втекти від «ліберальних гендерних норм».

Дружина Дерека Діанна записала відео на своєму YouTube-каналі, у якому розповіла, що чоловіку обіцяли, ніби він служитиме воєнним кореспондентом або зварювальником, але натомість його «кидають на розтерзання» на передову в Україні.

За словами Діанни Гаффман, у її чоловіка немає військового досвіду, а навчання проводили російською мовою, якої він не розуміє. Також після місяця служби його родина не отримала жодної виплати.