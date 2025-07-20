Медиа узнали о виновнике резонансного ДТП в центре Киева

https://racurs.ua/n207940-media-uznali-o-vinovnike-rezonansnogo-dtp-v-centre-kieva.html

Ракурс

У Києві працівник прокуратури Андрій Молочний на авто збив жінку, яка перебувала на тротуарі, і втік з місця події. Це сталося напередодні увечері, повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Жінці надають необхідну медичку допомогу. Молочного вже затримали.

Кравченко додав, що бере справу під особистий контроль і заявив, що представлятиме потерпілу в суді.

Як виявилося, Андрій Андрійович Молочний (2001 р.н.) — головний спеціаліст відділу кадрової роботи та державної служби Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, пишуть «Новинарня» і «Цензор».

Він син відомого коміка Андрія Сергійовича Молочного, який був резидентом Comedy Club та актором комедійного серіалу «Файна Юкрайна». Молочний-батько — проросійськи налаштований, після початку російсько-української війни переїхав жити до росії. Має загалом чотирьох синів та доньку.

Ось як про зрадника Молочного розповідав його колишній партнер по шоу Сергій Притула:

Ми з Андрієм не балакали до 2022 року. А потім я якось мекнув ввечері, буду чесним, думаю, а шо ти там, дядя, як ти живеш. Я набрав, вислухав від нього якоїсь єресі. Переписка була. Він мене звинуватив, що його дітей через мене булять і так далі. Бо якось там віршика написав. Насправді все очевидно — твоїх дітей булять, тому що ти вата, яка навіть після повномасштабного вторгнення не знайшла у собі сміливості назвати вбивць вбивцями і зробити щось, маючи залишки поваги до себе, до країни, яка тебе зростила, і до людей, які безневинно гинуть під російськими кулями і снарядами, — додав він.

Притула зазначив, що не має інформації про те, де зараз перебуває Молочний. Раніше той разом із сім'єю тривалий час проживав неподалік Києва.

У 2019 році Молочний поділився дописом в Instagram, написаним російською мовою, в якому висловив надію на те, що Київ звільнять від «фашистів», а пам’ятники, присвячені Другій світовій війні, більше не будуть зневажати.

Тоді йому відповів Притула, написавши вірш, в якому заявив, що «Антон із Жашкова просив передати, що з Марічкою вони вже давно не проживають разом». Сам чотиривірш звучав так:

Коли від мене ти пішла, я гірко плакав. Обидва ліктя іскусав, пропивши ларьочки гриль. На твій пост в інстаграмі я натрапив… Заплакавши ще раз і зламав костиль!

Здавалося б, після 24 лютого 2022 року Молочний мав би усвідомити ситуацію та засудити дії Росії проти України. Однак, здається, трагедія, що відбувається з українським народом, його не хвилює.

Актор уникає публічних коментарів щодо війни та майже неактивний у соцмережах. Попри це, він інколи публікує дописи, які викликають суперечливу реакцію, зокрема проросійського характеру. Останні з них стосувалися Києво-Печерської лаври.

Тут сповідався і причащався, тут прийняли хрещення мої діти, тут мій духовник, тут друзі та близькі, тут мій батьківський дім. А тепер цей дім у мене забрали… Забрали не тільки у мене, у мільйонів православних християн… Не знаю, якими словами виразити цей біль, як описати ці почуття, яким розумом зрозуміти це? Духовник сказав мені: «Не сумуй, на Господа покладайся». Передаю ці слова всім, хто поділяє цю прикрість, — видав путініст.

На цю мить Молочний продовжує жити та працювати на території Росії, сплачуючи податки до бюджету цієї країни. Саме з цих коштів фінансується виробництво зброї, що використовується у війні проти України.