Мужчина ударил сотрудника ТЦК лопатой и скрылся

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Ракурс

На Волині чоловік з лопатою напав на співробітника ТЦК, йому оголошено підозру.

Інцидент стався 12 липня в селі Дубове під час перевірки військово-облікових документів. Співробітник ТЦК звернувся до громадянина з вимогою пред’явити документи.

У відповідь той раптово наніс два удари лопатою в обличчя та по руках, після чого втік з місця події. Пораненого військовослужбовця ТЦК привезли до травматологічного пункту Ковельського МТМО, де після медичного огляду діагностовано: