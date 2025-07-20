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Ракурс
Мужчина ударил сотрудника ТЦК лопатой и скрылся

Мужчина ударил сотрудника ТЦК лопатой и скрылся (ВИДЕО)

20 июл 2025, 13:00
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На Волині чоловік з лопатою напав на співробітника ТЦК, йому оголошено підозру.

Інцидент стався 12 липня в селі Дубове під час перевірки військово-облікових документів. Співробітник ТЦК звернувся до громадянина з вимогою пред’явити документи.

У відповідь той раптово наніс два удари лопатою в обличчя та по руках, після чого втік з місця події. Пораненого військовослужбовця ТЦК привезли до травматологічного пункту Ковельського МТМО, де після медичного огляду діагностовано:

  • закритий косий перелом основної фаланги першого пальця правої кисті без зміщення;
  • забійна рана правої щоки.

Источник: Ракурс


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