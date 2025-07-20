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Мужчина ударил сотрудника ТЦК лопатой и скрылся
Мужчина ударил сотрудника ТЦК лопатой и скрылся (ВИДЕО)https://racurs.ua/n207939-mujchina-udaril-sotrudnika-tck-lopatoy-i-skrylsya-video.htmlРакурс
На Волині чоловік з лопатою напав на співробітника ТЦК, йому оголошено підозру.
Інцидент стався 12 липня в селі Дубове під час перевірки військово-облікових документів. Співробітник ТЦК звернувся до громадянина з вимогою пред’явити документи.
У відповідь той раптово наніс два удари лопатою в обличчя та по руках, після чого втік з місця події. Пораненого військовослужбовця ТЦК привезли до травматологічного пункту Ковельського МТМО, де після медичного огляду діагностовано:
- закритий косий перелом основної фаланги першого пальця правої кисті без зміщення;
- забійна рана правої щоки.