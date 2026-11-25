Последствия российской атаки 24 ноября, фото: ГСЧС Волыни

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Російські загарбники вчора, 24 листопада, ввечері атакували Ковельський район Волинської області. Виникли пожежі, постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Волині.

24 листопада ввечері внаслідок ворожого удару загорілися три вантажні та два легкові автомобілі, а також цивільна будівля, — розповіли у відомстві.

Усі пожежі вже ліквідовані.

Від ДСНС залучалися 50 рятувальників та дев’ять одиниць техніки.

Очільник Волинської ОВА Роман Романюк вчора пізно ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив, що під час атаки на Ковельську громаду були зафіксовані три реактивні шахеди:

уламки ураженого силами мобільно-вогневої групи першого дрона упали на територію автостоянки відпочинкового комплексу. Троє осіб отримали осколкові поранення, а на автостоянці відпочинкового комплексу виникла пожежа;

друга ціль впала на території іншого підприємства;

третю ціль було подавлено засобами РЕБ. Падіння відбулося без руйнувань.