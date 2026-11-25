Пятеро человек пострадали на Волыни из-за ночной российской атаки (ФОТО)https://racurs.ua/n217623-pyatero-chelovek-postradali-na-volyni-iz-za-nochnoy-rossiyskoy-ataki-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 24 листопада, ввечері атакували Ковельський район Волинської області. Виникли пожежі, постраждали п’ятеро людей.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС Волині.
24 листопада ввечері внаслідок ворожого удару загорілися три вантажні та два легкові автомобілі, а також цивільна будівля, — розповіли у відомстві.
Усі пожежі вже ліквідовані.
Від ДСНС залучалися 50 рятувальників та дев’ять одиниць техніки.
Очільник Волинської ОВА Роман Романюк вчора пізно ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив, що під час атаки на Ковельську громаду були зафіксовані три реактивні шахеди:
- уламки ураженого силами мобільно-вогневої групи першого дрона упали на територію автостоянки відпочинкового комплексу. Троє осіб отримали осколкові поранення, а на автостоянці відпочинкового комплексу виникла пожежа;
- друга ціль впала на території іншого підприємства;
- третю ціль було подавлено засобами РЕБ. Падіння відбулося без руйнувань.
Закликаю волинян відповідально ставитися до власної безпеки. Загрозу становлять не лише ворожі безпілотники, а й їхні уламки. Під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях до сигналу відбою, — наголосив очільник ОВА.