Последствия российской атаки в Киевской области 25 ноября, фото: ГСЧС

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Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 25 листопада, атакували Білу Церкву на Київщині.

Одна людина загинула. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив виконувач обов’язків міського голови Білої Церкви Володимир Вовкотруб.

Цього разу під ударом опинилася не лише критична інфраструктура. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали «Епіцентр», «Нова пошта» та інші об'єкти цивільного бізнесу, — зазначив він.

Про нічну атаку на Білоцерківський район також повідомляє прес-служба ДСНС.

Унаслідок влучань виникли пожежі на території підприємства та гіпермаркету. Також загорілися два вантажні автомобілі. На жаль, одна людина загинула — її особу встановлюють фахівці, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що усі займання вже ліквідовані. Наразі тривають роботи з розбирання та проливання конструкцій.