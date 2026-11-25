Россияне за сутки потеряли более 2 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n217620-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-bolee-2-tys-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 643 тис. 580 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 2 тис. 91 особу. Про це сьогодні, 25 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 507 танків;

25 тис. 974 бойові броньовані машини;

52 тис. 801 одиницю артилерійських систем;

2 тис. 301 одиницю РСЗВ;

1 тис. 769 одиниць засобів ППО;

452 літаки;

356 гелікоптерів;

3 тис. 220 наземних робототехнічних комплексів;

620 тис. 13 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 278 крилатих ракет;

36 кораблів та катерів;

два підводні човни;

179 тис. 599 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 937 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 203 бойові зіткнення.

Авіація ворога учора завдала 72 авіаудари, зокрема скинула 211 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 1 тис. 863 дрони-камікадзе та здійснили 1 тис. 520 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Лужки, Юнаківка, Миропілля, Стара Гута та Студенок Сумської області. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Радьківка, Яструбщина, Нова Слобода, Лужки та Катеринівка.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили один район зосередження особового складу противника.