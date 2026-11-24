Уничтожение российского захватчика, скриншот видео

https://racurs.ua/n217608-dron-likvidiroval-rossiyanina-ograbivshego-ukrainskiy-nrk-video.html

Ракурс

Військові з підрозділу «Триглав» (110-а ОМБр) ліквідували російського загарбника, який до цього пограбував український наземний роботизований комплекс із боєкомплектом, водою та провізією.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Денис Казанський, опублікувавши відповідне відео.

За його інформацією, НРК з вантажем несподівано перетнувся із заблукалим російським штурмовиком. Здичавілий від голоду росіянин застрибнув зверху на НРК і почав порпатися в речах, шукаючи їжу.