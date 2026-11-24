Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російського загарбника, скріншот відео
Дрон ліквідував росіянина, який пограбував український НРК (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217608-dron-likviduvav-rosiyanyna-yakyy-pograbuvav-ukrayinskyy-nrk-video.htmlРакурс
Військові з підрозділу «Триглав» (110-а ОМБр) ліквідували російського загарбника, який до цього пограбував український наземний роботизований комплекс із боєкомплектом, водою та провізією.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Денис Казанський, опублікувавши відповідне відео.
За його інформацією, НРК з вантажем несподівано перетнувся із заблукалим російським штурмовиком. Здичавілий від голоду росіянин застрибнув зверху на НРК і почав порпатися в речах, шукаючи їжу.
Коли він знайшов продукти, то навіть не спробував втекти і сховатись, а став прямо на місці судомно пожирати їжу. І майже відразу був знищений дроном, — розповів Казанський.