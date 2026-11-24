Росіяни втратили вже понад 430 тис. осіб у 2026 році, фото:

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Росія побила антирекорд втрат за всю війну — з початку 2026 року втратила 432 тис. 519 військових.

Про це сьогодні, 24 листопада, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Це більше, ніж за весь 2024 рік, який досі був для противника найвитратнішим, — тоді росія втратила 430 790 військових. А до кінця цього року ще понад п’ять тижнів, — наголошують у Генштабі.

У Генштабі додали, що стільки ж осіб, скільки російська армія втратила цьогоріч, живе в чотирьох регіонах РФ:

Уявіть, що з карти росії за неповний рік наче зникли чотири регіони: Ненецький та Чукотський автономні округи, Магаданська область і Республіка Алтай. У них мешкає близько 434 тисяч людей — майже стільки, скільки противник втратив на війні з початку 2026 року. Це територія близько 1,5 мільйона квадратних кілометрів, що майже в 2,5 раза більше за площу України.

У Генштабі наголосили, що за кожною цифрою у переліку знищених окупантів стоїть щоденна робота українських воїнів: піхотинців, артилеристів, операторів безпілотних систем, танкістів, льотчиків та інших. Вони зривають штурми, нищать живу силу й техніку противника та змушують РФ платити дедалі вищу ціну за свою війну.