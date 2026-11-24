Українські безпілотники знищили ворожі дрони-«почекуни», яких росіяни розміщують у засідках вздовж доріг.

Відповідне відео сьогодні, 24 листопада, опублікувала прес-службу Держприкордонслужби.

Окупанти дедалі частіше залишають FPV-дрони в засідках уздовж доріг, сподіваючись підловити нашу техніку чи логістику, — розповіли у ДПСУ. — Але екіпажі підрозділу «Щит» уважно моніторять маршрути — виявляють такі «сюрпризи» заздалегідь і розбирають їх точними скидами просто на землі.