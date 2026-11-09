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Ракурс
Добові втрати росіян встановили черговий рекорд, фото: ГУР Міноборони України

Мінус окупант кожні 29 секунд — у Росії найбільші добові втрати за час повномасштабного вторгнення

9 лис 2026, 12:05
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Російські загарбники за минулу добу втратили 2 тис. 980 військових убитими та важкопораненими, що є новим рекордом.

Про це сьогодні, 9 листопада, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Це більше, ніж особовий склад шести екіпажів крейсера «Москва», і найбільші добові втрати рф від початку повномасштабного вторгнення. Попередній показник, 2 500 осіб, зафіксували тиждень тому, 2 листопада, — наголошують у Генштабі.

Зазначається, що лише з початку 2026 року російська армія втратила вже 400 тис. 410 військових — позначку в 400 тисяч противник перетнув учора.

Ці числа складаються з щоденної роботи Сил оборони України. Російське командування й далі жене підрозділи в самогубні штурми, а наші воїни день у день зупиняють ці атаки, — зазначають у Генштабі.

У Генштабі ЗСУ наголошують, що Росія, не маючи успіхів на фронті, намагається тероризувати цивільних:

Ми знаємо, як важко зараз багатьом родинам. Енергетики, рятувальники та комунальні служби працюють цілодобово, щоб допомогти кожному, хто постраждав. Бережіть себе й не ігноруйте повітряні тривоги. Підтримуйте тих, кому зараз найважче. Разом вистоїмо!

Джерело: Ракурс


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