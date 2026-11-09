Росіяни за добу втратили майже 3 тис. осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n217293-rosiyski-zagarbnyky-za-dobu-vtratyly-mayje-3-tys-osib-genshtab-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 609 тис. 380 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 2 тис. 980 осіб. Про це сьогодні, 9 листопада, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 462 танки;

25 тис. 683 бойові броньовані машини;

52 тис. 112 одиниць артилерійських систем;

2 тис. 263 одиниці РСЗВ;

1 тис. 753 одиниці засобів ППО;

452 літаки;

356 гелікоптерів;

3 тис. 109 наземних робототехнічних комплексів;

602 тис. 20 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 196 крилатих ракет;

35 кораблів та катерів;

два підводні човни.

172 тис. 488 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 889 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень.

Авіація противника вчора завдала 84 авіаударів, зокрема скинула 250 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8 тис. 690 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 331 обстріл населених пунктів і позицій українських військ.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Уланове, Мала Корчаківка, Товстодубове, Кореньок, Хотінь, Яструбине, Храпівщина, Ромашкове, Фотовиж, Тополя та Лужки Сумської області. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Гірки, Вакалівщина та Яструбщина.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили один район зосередження особового складу, вісім артилерійських систем та чотири пункти управління противника.