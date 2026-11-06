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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

«Фокус зі зникненням» російського загарбника влаштували українські дронарі (ВІДЕО)

6 лис 2026, 20:41
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Українські дронарі з 6-го батальйону 414-ї ОБр БПС «Птахи Мадяра» ударом FPV-дрона знищили російського загарбника.

Відповідне відео сьогодні, 6 листопада, опубліковане в Telegram-каналі бригади.

Погляньте, як майстерно виконали трюк зі зникненням окупанта. Асистував FPV-дрон. Окупант участі в наступних виставах не братиме, — вказано в описі відео.

На відео, знятому камерою одного з дронів, показано момент завдання удару та наслідки влучання.

Джерело: Ракурс


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