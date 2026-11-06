Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n217288-fokus-s-ischeznoveniem-rossiyskogo-zahvatchika-ustroili-ukrainskie-dronari-video.html

Ракурс

Українські дронарі з 6-го батальйону 414-ї ОБр БПС «Птахи Мадяра» ударом FPV-дрона знищили російського загарбника.

Відповідне відео сьогодні, 6 листопада, опубліковане в Telegram-каналі бригади.

Погляньте, як майстерно виконали трюк зі зникненням окупанта. Асистував FPV-дрон. Окупант участі в наступних виставах не братиме, — вказано в описі відео.

На відео, знятому камерою одного з дронів, показано момент завдання удару та наслідки влучання.