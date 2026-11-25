Российский военный корабль заглушил GPS почти 140 авиалайнеров возле Британии. Фото:

https://racurs.ua/n217642-voennyy-korabl-rf-zaglushil-gps-pochti-140-avialaynerov-vozle-britanii-the-sun.html

Ракурс

Російський військовий корабель міг глушити GPS пасажирських авіалайнерів.

Такий інцидент мав місце 9 листопада біля берегів Великої Британії, коли майже 140 літаків компаній British Airways, Ryanair та EasyJetї втратили GPS-сигнал на 20 хвилин. Майже 40 повітряних машин мали проблеми з навігацією поблизу британського повітряного простору. Про це повідомило видання The Sun.

Згодом джерело, яке глушило сигнал виявили у в Північному морі. Виявилося, що це військовий корабель Російської Федерації, який перебував за 305 км від узбережжя. Цей корабель супроводжував три судна, які могли перевозити військовий вантаж. За російським конвоєм стежили кораблі Північноатлантичного альянсу.

Авіаційні експерти вважають, що саме російський корабель глушив GPS. Ймовірно, це відповідь кораблям НАТО за стеження. Однак причетність Росії до цього поки не довели.

Як відомо, GPS — це супутникова система навігації, яка визначає координати, швидкість і точний час об'єкта в будь-якій точці Землі.

Нагадаємо, у жовтні видання The Times інформувало, що Росія почала будувати новий потужний радар у Калінінградській області, який може стежити на Великою Британією, а також північною та західною частинами Європи. Цей об'єкт росіяни розмістили поблизу міста Гвардійськ, неподалік кордонів Польщі та Литви.

Джерело: The Sun