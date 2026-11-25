Великобритания начала прятать военные самолеты в ангарах из-за угроз атак БпЛА. Фото:

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Велика Британія почала ховати свої військові літаки на тлі інформації про загрозу атак БпЛА.

На британських військових базах вже посилюють заходи безпеки через можливу загрозу безпілотників. Зокрема, уночі авіацію переміщують до ангарів та укриттів. А літаки, які залишаються просто неба, планують захищати спеціальними сітками. Про це повідомили видання The Times та Sky News.

Зазначається, що повідомлення про можливі дронові атаки з’явилися на тлі попередження Міністерства оборони Великої Британії та внутрішньої розвідувальної служби MI5 про посилення загрози саботажу з боку Російської Федерації.

Тим часом агенція Reuters поінформувала, що у вересні біля британської авіабази «Фейрфорд» затримали п’ятьох чоловіків через підозрілу активність. Це сталося через кілька днів після того, як США перемістили туди літаки-заправники з іншої бази.

А на початку листопада підозрілі дрони зафіксували над авіабазою «Лейкенхіт» у Великій Британі. У Лондоні допускають, що це діяльність Ірану.

Нагадаємо, 25 листопада міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що ️Російська Федерація влаштовує диверсії на оборонних підприємствах по всій Європі та замовила замах на вбивство в Данії. Більшість цих диверсій вдалося відвернути.

Джерела: Reuters, The Times, Sky News