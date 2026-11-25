Россия устраивает диверсии на оборонных предприятиях по всей Европе, заявили в МИД Эстонии. Фото:

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Європа фіксує багато спроб Російської Федерації скоїти диверсії на їхній території.

На території низки європейських країн фіксується багато спроб диверсій на підприємствах оборонного комплексу. А нещодавно уряд Данії публічно заявив, що спецслужби країни-агресора замовили замах на вбивство на території Данії. Про це 25 листопада під час брифінгу в Києві заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Більшість ми відвернули, але це означає, що кожну особу треба спіймати й ув’язнити, бо так ми діємо в цій війні. Та йдеться не лише про Естонію. Якщо глянути на карту атак у Європі — минулої п’ятниці уряд Данії публічно оголосив, що російські спецслужби замовили замах на вбивство на території Данії, — розповів дипломат.

Посадовець при цьому поінформував, що країни Балтії та Естонія «не на вершині списку».

Нагадаємо, 23 вересня в Польщі спалахнула пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink, яка розташована у селі Воля-Кробовська в Мазовецькому воєводстві.А в жовтні підпал антен американського супутникового зв’язку Starlink стався в Болгарії. Тоді невідомі підпалили 11 із 17 антен Starlink, які забезпечують магістральний зв’язок із супутниками компанії SpaceX.