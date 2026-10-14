У Болгарії підпалили Starlink, який забезпечує зв'язок і для України. Фото:

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Ракурс

Підпал антен американського супутникового зв’язку Starlink стався в Болгарії.

Двоє невідомих осіб у масці, ймовірно, підпалили 11 із 17 антен Starlink на секретному об'єкті поблизу болгарської столиці Софії. Пошкоджено саме ті антени, які забезпечують магістральний зв’язок із супутниками компанії SpaceX. Ці антени, зокрема, забезпечували комунікації й Україні. Про це болгарський депутат із партії «Так, Болгарія» Івайло Мірчев повідомив у Facebook.

Не випадково підпалили саме ті антени, які забезпечують магістральний зв’язок із цими супутниками. Те саме сталося з тими самими антенами, знову на Starlink, у Польщі наприкінці вересня, — зазначив він.

Депутат наголосив, що Польща повідомила про інцидент суспільству і швидко відреагувала. І закликав болгарські спецслужби та МВС відповісти, чи знали вони про цю атаку. Також він звинуватив уряд у мовчанні.

Як інформує BNR News, прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев відмовився розкривати деталі про умисний підпал антен. Посадовець послався на те, що триває слідство. А міністр внутрішніх справ Іван Демерджієв наголосив, що вже посилено охорону подібних об'єктів.

Нагадаємо, 23 вересня в Польщі спалахнула пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink, яка розташована у селі Воля-Кробовська в Мазовецькому воєводстві. Цей об'єкт разом зі станцією неподалік Каунаса в Литві забезпечує інтернет-з'єднання для значної частини Центральної та Східної Європи, зокрема України.

Джерело: BNR News