Першу фармацевтичну фабрику у космосі хочуть розмістити європейці. Фото:

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Виробництво фармацевтики у космосі можуть почати європейці.

Компанія з Люксембургу Space Cargo Unlimited спільно з Thales Alenia Space планують запуск орбітального фармацевтичного підприємства. Очікується, що перша космічна фармацевтична фабрика REV1 доставлятиме на Землю до однієї тонни вантажу, а потім повертатиметься назад на орбіту. Мінімальна гравітація посприяє тому, що тепла рідина не підійматиметься вгору, а важчі частинки не опускатимуться вниз. Цедозволить забезпечити рівномірніше зростання кристалів у матеріалах для фармацевтичних препаратів. Про це повідомляє NewAtlas.

На виставці Space Tech Expo Europe у Бремені автори ідеї вже представили повнорозмірний дослідницький прототип REV1. Цей апарат має загальну потужність 2,5 кВт, а герметичний об'єм становить 1 тис. 200 л. Об'єкт може працювати на орбіті від кількох тижнів до шести місяців.

За словами технічного директора SCUАхіма Шварцвельдера, вага REV1 складатиме майже 3,7 т і може здійснити близько 20 польотів. Космічна фабрика складається з двох модулів. Орбітальний модуль працюватиме на орбіті й виготовлятиме товар, а другий модуль доставлятиме готову фармацевтичну сировину на Землю. На планеті він проходитиме технічне обслуговування й повертатиметься на орбіту.

Очікується, що космічну фабрику запустять у 2028 році.

Нагадаємо, американські студенти створили мініатюрну цеглу з імітації місячного ґрунту, яку надрукували на 3D-принтері. Цей метод у майбутньому може допомогти в будівництві майбутніх баз на Місяці.

Джерело: NewAtlas