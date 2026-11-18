Космічний зонд «Вояджер-1», фото: NASA/JPL-Caltech

https://racurs.ua/ua/n217497-odyn-svitlovyy-den-za-pivstolittya-zond-nasa-voyager-1-podolav-rekordnu-vidstan.html

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Космічний зонд «Вояджер-1», політ якого триває вже майже 50 років, сьогодні, 18 листопада, досяг символічної межі в один світловий день від Землі — це відстань, яку частинка світла може подолати за 24 години, що дорівнює приблизно 26 млрд кілометрів. А оскільки радіохвилі також обмежені швидкістю світла, це означає, що тепер радіосигналу із Землі потрібно цілий день, щоб досягти цього космічного апарата.

Про це повідомляє прес-служба NASA.

«Вояджер-1» та його близнюк космічний корабель-близнюк «Вояджер-2» пішли іншим шляхом через Сонячну систему після їх запуску в 1977 році, щоб відвідати Уран і Нептун.

«Вояджер-1» стартував 5 вересня 1977 року. На досягнення символічної рекордної відстані йому знадобилося 49 років два місяці та 11 днів.

Його близнюк «Вояджер-2», стартував раніше, 20 серпня 1977 року. Але «Вояджер-1» рухався більш швидкою траєкторією, тож зрештою випередив свого близнюка, тож «Вояджер-2» лише у листопаді 2035 року досягне відстані одного світлового дня від Землі.

«Вояджер-1» прямує в напрямку зірки, віддаленої від Землі більш ніж на 17 світлових років під назвою AC +79 3888, також відомий як Gliese 445. Це маловідома зірка, що зараз розташована на земному небі в сузір’ї Малої Ведмедиці, і, як очікується, «Вояджер-1» через 40 тис. років. пройде на відстані приблизно 1,7 світлового року від неї.