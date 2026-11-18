У Румунії стався сильний землетрус, який відчули й в Україні. Фото:

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Ракурс

Землетрус магнітудою 5,7 бали стався на території Румунії.

Вночі у середу, 18 листопада, в підземні поштовхи сталися за 48 км на південь від міста Фокшани. Епіцентр землетрусу, який зафіксували о 2.48, знаходився в сейсмічній зоні Вранча, на межі повітів Вранча та Ковасна. Про це повідомила система сповіщень Android про землетруси, Геологічна служба США (USGS), Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) та румунський Національний інститут фізики Землі.

Землетрус в Румунії відчули й українці. Підземні поштовхи були відчутні в Одеській області — в Одесі та Ізмаїлі. А відголоски коливань відчули мешканці Дніпропетровщини, Вінниччини, Кіровоградщини, Київщини, Миколаївщини та Запоріжжя.

Наразі немає інформації про можливі руйнування чи постраждалих через землетрус.

Нагадаємо, 10 листопада в Чернівецькій області був зафіксований землетрус магнітудою 2,2 за шкалою Ріхтера на глибині 2 км. Ці підземні поштовхи за класифікацією землетрусів відносилися до невідчутних.