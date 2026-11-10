Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні стався землетрус магнітудою 2,2, карта: Головний центр спеціального контролю

На Буковині зафіксували землетрус (КАРТА)

10 лис 2026, 16:17
999

У Чернівецькій області сьогодні, 10 листопада, зафіксовано землетрус магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера), на глибині 2 км.

Про це повідомляється на сайті Головного центру спеціального контролю.

За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних, — зазначили у ГСЦК.

Землетрус зафіксовано о 09.29 ранку за координатами 48,57 пн. ш. та 27,44 сх. д.

В Україні стався землетрус магнітудою 2,2, карта: Головний центр спеціального контролю

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів