В Україні стався землетрус магнітудою 2,2, карта: Головний центр спеціального контролю

https://racurs.ua/ua/n217335-na-bukovyni-zafiksuvaly-zemletrus-karta.html

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У Чернівецькій області сьогодні, 10 листопада, зафіксовано землетрус магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера), на глибині 2 км.

Про це повідомляється на сайті Головного центру спеціального контролю.

За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних, — зазначили у ГСЦК.

Землетрус зафіксовано о 09.29 ранку за координатами 48,57 пн. ш. та 27,44 сх. д.