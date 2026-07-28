Житель Буковини стріляв у поліцейських із рушниці і втік у ліс — двоє поранених

На Буковині чоловік відкрив вогонь по поліцейських із рушниці, фото: ChatGPT

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На Буковині місцевий житель стріляв із мисливської рушниці у правоохоронців — поранено двох поліцейський.

Інцидент стався сьогодні, 28 липня, вранці у селі Їжівці Чернівецького району. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що близько 07.45 співробітники поліції прибули за місцем проживання 54-річного місцевого жителя для проведення слідчих дій у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю).

Під час виконання процесуальних заходів чоловік здійснив кілька пострілів із мисливської рушниці в бік правоохоронців, після чого втік у напрямку лісового масиву. Унаслідок події двоє поліцейських отримали поранення. Потерпілим надається необхідна медична допомога, — розповіли в поліії.

На території області введено спеціальну поліцейську операцію, здійснюються пошукові заходи для встановлення місця перебування стрілка.

Поліція звертається до громадян із проханням бути пильними. У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцеперебування розшукуваного або виявлення підозрілої особи негайно повідомте на спецлінію «102». Самостійно вживати заходів щодо затримання озброєної особи не слід, — наголошують у поліції.

Тривають першочергові слідчі та розшукові заходи.