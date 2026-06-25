Четверо осіб зникли на річці Дністер у Чернівецькій області. Фото:

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Четверо осіб зникли на річці Дністер у Чернівецькій області.

У середу, 24 червня, в селі Репужинці Чернівецького району під час купання зникли 50-річний чоловік та двоє восьмирічних дітей. До пошуків залучили рятувальників ДСНС, поліцію з БпЛА та службовим собакою, медиків і місцевих жителів із власними човнами. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Крім того, у селі Мошанець Дністровського району під час відпочинку на річці зник 16-річний хлопець. Шукають його не лише місцеві екстрені служби, для підсилення пошукової операції залучили групу водолазів із Хмельницької області.

У ДСНС знову закликали дотримуватися правил безпеки на воді. А батьки в жодному разі не повинні залишати дітей без нагляду дорослих навіть на мить.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині рятувальники знайшли тіло 13-річного хлопчика з міста Галич, який 22 червня пішов на річку з другом і зник.

На Закарпатті вже другу добу тривають пошуки 10-річного хлопчика, якого віднесло сильною течією в селі Гетиня Берегівського району. А в Києві, в Оболонському районі шукають потонулого 23-річного чоловіка, який зник на одній із водойм 20 червня.