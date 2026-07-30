Тіло людини знайшли під завалами п’ятиповерхового будинку у Львові. Фото: ДСНС

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Тіло людини знайшли під завалами п’ятиповерхового будинку у Львові

Рятувальники деблокували тіло загиблого. Аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають. За попередніми даними, під завалами ще можуть перебувати люди. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Наразі відомо, що внаслідок російського ракетного удару по Львову одна людина загинула, а ще 30 зазнали поранень. Серед постраждалих є троє дітей.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький поінформував, що з-під завалів пʼятиповерхівки вдалося деблокувати дев’ятьох людей. Більшість із них госпіталізували. На щастя, критичних поранень у постраждалих немає.

Попередньо відомо, що найстаршій постраждалій 93 роки, а наймолодшому хлопчику шість. Його госпіталізували з переломами двох кінцівок.

Нагадаємо, вночі 30 липня Російська Федерація завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні. Загалом ворог застосував 74 ракети та 284 дрони.

Зокрема, у Львові було зафіксовано кілька влучань. Пошкоджено два багатоповерхові житлові будинки та нежитлові споруди. Одна з російських ракет влучила у житлову висотку на вулиці Виговського.