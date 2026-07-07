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Ракурс
Наслідки російського обстрілу. Фото: ДСНС

Удар по Києву — розбір завалів завершили у Дарницькому районі (ФОТО)

7 лип 2026, 09:55
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Пошуково-рятувальні роботи в Києві після вчорашнього російського обстрілу тривали всю ніч.

В Дарницькому районі пошуково-рятувальні роботи вже завершені, там загинули 11 людей. Рятувальники розібрали та вивезли 300 куб. м будівельних конструкцій та сміття. На цій локації працювали 183 рятувальники та 99 одиниць техніки ДСНС. Надалі тут тривають аварійно-відновлювальні роботи. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

У Подільському районі загинули восьмеро людей. Роботи там ще тривають.

Сьогодні у столиці День жалоби за загиблими внаслідок удару РФ в ніч на 6 липня. Росіяни вбили 19 людей та 58 поранили. Серед постраждалих — семеро дітей.

Нагадаємо, армія Росії у ніч на 6 липня здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши ударні БпЛА, ракети повітряного, наземного та морського базування різних типів. Основним напрямком удару був Київ. Ворог запустив 68 ракет і 351 БпЛА різних типів.

Станом на вчорашній вечір у двох районах столиці тривали пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місцях руйнування житлових багатоповерхівок внаслідок російської атаки. Було відомо про 15 загиблих та 58 постраждалих.

Джерело: Ракурс


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